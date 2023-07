Air Liquide : une question de leadership

(Boursier.com) — Air Liquide renforce son leadership, avec de nouveaux centres de production de matériaux avancés en Asie. Le groupe investit ainsi près de 200 millions de dollars américains dans deux nouveaux centres de production de matériaux avancés à Taïwan et en Corée du Sud. Cet investissement vise à accélérer le développement et la fabrication de nouveaux matériaux avancés. De plus, en installant la production à proximité de ses clients dans l'industrie des semi-conducteurs, le groupe améliore l'empreinte environnementale et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement.

L'investissement, en réponse aux besoins de clients majeurs dans l'électronique, renforce la capacité d'Air Liquide, à travers sa filiale Air Liquide Advanced Materials, à accompagner la fabrication de puces de technologies avancées. Ces dernières sont essentielles à la production des applications électroniques de prochaine génération dans l'intelligence artificielle, l'automobile, le cloud computing et pour d'autres technologies de semi-conducteurs.

Ces installations sont conçues de façon à être situées à proximité de clients stratégiques. Cela permettra d'accélérer, grâce à une collaboration étroite, les innovations, le développement de solutions et une production fiable et de grande qualité, à pleine capacité. Les nouvelles installations de production d'Air Liquide seront modulaires et flexibles. Elles intégreront en outre des systèmes numériques de contrôle de la qualité, afin de répondre aux besoins des clients, en constante évolution. Ces installations devraient être opérationnelles en 2024 et 2025, respectivement.

Air Liquide Advanced Materials est le leader dans l'industrie des matériaux avancés destinés aux processus de dépôt et de gravure dans la fabrication des puces électroniques. Avec dix centres de matériaux avancés dans le monde, Air Liquide possède une implantation stratégique dans chacun des grands hubs de l'industrie des semi-conducteurs, à proximité des leaders du secteur. Grâce aux performances d'enScribe, sa gamme de matériaux de gravure innovants, Air Liquide est en mesure d'offrir performance et durabilité : cette ligne de produits permet en effet de relever des défis techniques, tout en réduisant l'empreinte globale environnementale liée au processus de fabrication des semi-conducteurs.