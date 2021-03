Air Liquide : une première aux Pays-Bas

Air Liquide : une première aux Pays-Bas









Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide annonce un contrat d'achat d'électricité de long terme avec Vattenfall, un des principaux fournisseurs européens d'énergie, pour acheter la production d'une capacité de 25 mégawatts d'énergie éolienne aux Pays-Bas. Après les contrats d'achat à long terme d'électricité renouvelables signés aux Etats-Unis et en Espagne, il s'agit du premier contrat du groupe aux Pays-Bas. Air Liquide "réaffirme ainsi son engagement à jouer un rôle de leader dans la transition énergétique et à réduire son empreinte carbone, en ligne avec ses Objectifs climat". Grâce à ce contrat long terme d'une durée de 15 ans, Air Liquide alimentera en énergie renouvelable certaines de ses unités de production de gaz industriel et médical aux Pays-Bas. Cela inclut la première unité de production d'oxygène de taille mondiale adaptée à un réseau électrique recourant aux énergies renouvelables, que le groupe est en train de construire dans le port de Moerdijk.

L'énergie renouvelable proviendra d'une ferme éolienne offshore située à une distance de 18 à 36 kilomètres des côtes néerlandaises. Cette ferme éolienne, qui sera la première au Monde à ne pas être soutenue par des subventions publiques, est en cours de développement et devrait être opérationnelle à l'horizon 2023. Sur la durée du contrat, Air Liquide s'approvisionnera en électricité renouvelable à hauteur d'environ 15% de sa consommation actuelle aux Pays-Bas. La quantité d'électricité renouvelable consommée permettra d'éviter l'émission de 750.000 tonnes de CO2 sur la durée du contrat. Cet accord permettra à Air Liquide de renforcer son offre de solutions bas carbone à des prix compétitifs et d'offrir à ses clients la possibilité d'augmenter la part de renouvelable dans leurs produits finaux, conclut le groupe.