Air Liquide : une première au Japon

(Boursier.com) — Air Liquide indique que sa technologie de reformage autothermique a été sélectionnée pour la production d'hydrogène et d'ammoniac bas carbone, une première au Japon. Le groupe bénéficie d'un portefeuille complet de solutions technologiques innovantes afin d'accompagner ses clients industriels dans leurs projets de décarbonation. A cet égard, le reformage autothermique est l'une des dernières technologies utilisées : combinée à une technologie de captage du carbone, elle permet de produire de manière efficiente, à grande échelle, de l'hydrogène et de l'ammoniac bas carbone. Parmi les entreprises leaders sur l'ATR, la technologie d'Air Liquide a été sélectionnée pour un premier projet de démonstration, détenu et opéré par INPEX Corporation, visant à produire de l'hydrogène et de l'ammoniac bas carbone.

Alors que d'autres solutions fiables existent sur le marché, telles que le reformage du méthane à la vapeur (SMR) avec captage de carbone, l'ATR est l'une des approches les plus adaptées pour les unités de production d'hydrogène bas carbone à grande échelle. Air Liquide est l'une des entreprises leaders sur l'ATR avec des technologies propriétaires liées au procédé, utilisées pour des applications de production de gaz de synthèse à grande échelle. Air Liquide Engineering & Construction va désormais déployer cette technologie pour de la production d'hydrogène et d'ammoniac bas carbone, dans le cadre d'un projet pilote détenu et opéré par INPEX, entreprise japonaise d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La technologie ATR contribuera au développement d'un projet visant à produire de l'hydrogène et de l'ammoniac bas carbone, dans le quartier de Hirai de Kashiwazaki, une ville située au Japon, dans la préfecture de Niigata.