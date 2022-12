Air Liquide : une aide de la Commission européenne

(Boursier.com) — La Commission européenne a annoncé qu'elle va accorder à Air Liquide, Fluxys Belgium et Port of Antwerp-Bruges une aide de 144,6 millions d'euros dans le cadre du programme de financement CEF-E "Connecting Europe Facility for Energy".

Ce financement est destiné à la construction d'installations communes de transport et d'exportation de CO2 sur la plateforme portuaire d'Anvers. "Cette subvention constitue une étape majeure en vue de la décision finale d'investissement, attendue en 2023", se félicite le Français.