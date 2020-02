Air Liquide : un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — L'assemblée générale mixte d'Air Liquide se tiendra le mardi 5 mai à 15 heures, sur première convocation, au Palais des Congrès, 2 place Porte Maillot, 75017 Paris, annonce le producteur de gaz industriels et médicaux. L'avis de réunion a été publié ce jour au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires). Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions proposés par le conseil d'administration qui seront soumis au vote des actionnaires et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des droits des actionnaires. L'avis de réunion est disponible sur le site Internet www.airliquide.com dans la rubrique actionnaires. Sont également disponibles sur ce site toutes les informations concernant l'assemblée générale.

Cette assemblée générale est l'occasion de présenter la stratégie du groupe et ses perspectives de développement.

L'avis de convocation sera publié au BALO le 25 mars 2020. A compter de cette date, les documents de convocation à l'assemblée (incluant le formulaire de vote) seront envoyés aux actionnaires selon les conditions légales et réglementaires en vigueur ou mis à disposition sur un site dédié pour les actionnaires ayant opté pour la convocation électronique. Les documents relatifs à la préparation de cette assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires au Service actionnaires, 75 quai d'Orsay, 75007 Paris et publiés sur le site Internet du groupe, selon les dispositions légales et réglementaires applicables. L'assemblée générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du groupe.