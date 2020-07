Air Liquide : un premier semestre très solide

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide vient de dévoiler des comptes semestriels supérieurs aux attentes du marché et confirme ses objectifs annuels. Sur les six premiers mois de l'exercice, le géant des gaz industriels enregistre ainsi un résultat opérationnel courant de 1,813 milliard d'euros, stable en publié et en légère hausse comparable de 0,2%, pour un chiffre d'affaires de 10,273 MdsE, en repli de 3,2% en comparable. La marge opérationnelle progresse à nouveau de 50 points de base, hors effet énergie, à 17,6%. Enfin, le bénéfice net part du Groupe s'établit à 1,078 MdE, en hausse publiée de 1,8%. Le flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles, après variation du besoin en fonds de roulement, atteint 2,153 MdsE, en hausse significative de 9,9%.

Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide a déclaré : "ce premier semestre hors norme démontre à nouveau la capacité de résilience du Groupe dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Les ventes du semestre s'élèvent à plus de 10 milliards d'euros, en recul limité de - 3,2% à données comparables. Ceci reflète la bonne tenue de l'activité Gaz & Services, soit 96% du chiffre d'affaires, et de l'activité Marchés Globaux & Technologies".

Au 1er semestre 2020, le Groupe a maintenu le paiement du dividende et augmenté les investissements industriels tout en refinançant de manière anticipée la dette arrivant à maturité en 2020. Ces initiatives témoignent de la solidité du bilan et des flux de trésorerie générés par les opérations du Groupe dans un contexte de crise et sa capacité à assurer sa croissance future. Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant .