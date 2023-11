Air Liquide : un partenaire de choix au Japon

(Boursier.com) — Air Liquide et ENEOS Corporation, leader japonais de l'énergie, ont signé un protocole d'accord pour contribuer à l'accélération du développement de l'hydrogène bas carbone au Japon et à la transition énergétique. Le partenariat va s'appuyer sur l'infrastructure énergétique et la présence sur le marché japonais d'ENEOS, et sur l'expertise développée depuis plus de 60 ans par Air Liquide sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène - production, liquéfaction, transport, stockage, distribution et usages - ainsi que sur sa maîtrise du Captage, Stockage et Utilisation du Carbone. Le partenariat couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène bas carbone.

En amont, les deux partenaires étudieront le développement de la production d'hydrogène bas carbone, en ayant recours aussi bien aux technologies de CCUS que d'électrolyse. Ils examineront les possibilités de collaboration en matière de développement d'une chaîne logistique internationale d'hydrogène liquide pour approvisionner le marché japonais à partir de l'étranger. En aval, ce partenariat étudiera des initiatives communes pour développer la mobilité hydrogène au Japon, y compris via une infrastructure de stations-service d'hydrogène. Air Liquide et ENEOS pourraient aussi collaborer en matière d'innovation sur la chaîne de valeur de l'hydrogène.