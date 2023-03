Air Liquide : trois piliers !

(Boursier.com) — Air Liquide, à l'occasion de la publication de son rapport de développement durable, dresse un bilan de ses avancées et se fixe des objectifs complémentaires notamment sur le scope 3 et la biodiversité. Fort de cette ambition renouvelée, Air Liquide "confirme sa détermination à lier de manière indissociable performance financière et extra-financière, comme annoncé dans ADVANCE, son plan stratégique à horizon 2025".

La stratégie de Développement Durable d'Air Liquide repose sur trois piliers : "Avancer pour l'environnement, pour la santé et pour tous".

En réponse à des enjeux clés, en particulier la lutte contre le changement climatique, Air Liquide agit pour minimiser ses émissions de CO2, tout en développant des solutions bas carbone pour ses clients. Cela comprend le captage de CO2, l'hydrogène et l'approvisionnement en énergies renouvelables. Le groupe s'engage également dans la gestion de l'eau et la préservation de la biodiversité. Air Liquide a réduit son intensité carbone de 25% par rapport à 2015. Le groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction de 30% de son intensité carbone d'ici 2025. En ligne avec l'objectif de réduction de 33% de ses émissions absolues de CO2 (scope 1 et 2) d'ici 2035, avec un point d'inflexion en 2025, et en bonne voie vers la neutralité carbone d'ici 2050, les émissions absolues de CO2 du groupe sont restées stables en 2022 pour la seconde année consécutive alors qu'Air Liquide a continué à développer ses activités. Air Liquide a augmenté sa capacité d'approvisionnement en énergies renouvelables de +10% par rapport à 2021, notamment pour alimenter son plus grand site de production d'oxygène au monde, situé en Afrique du Sud.

Pour renforcer son engagement sur l'ensemble de la chaîne de valeur et traiter les émissions de CO2 en aval de ses activités, Air Liquide s'est fixé par ailleurs son premier objectif de Scope 3. Il s'engage à ce qu'en 2025, 75% de ses 50 plus grands clients soient engagés pour la neutralité carbone en 2050, et 100% d'ici 2035. Le groupe s'engage aussi à renforcer les critères d'évaluation liés à la biodiversité dans ses processus d'investissement pour tout nouveau projet d'ici 2024 et à développer, et mettre en oeuvre, un indicateur agrégé de biodiversité d'ici 2025.

En tant que fournisseur majeur d'oxygène médical et de prestations de santé à domicile, Air Liquide a pour ambition de "contribuer à façonner la santé de demain". Dans les économies matures, le vieillissement de la population et l'évolution des styles de vie conduisent à une augmentation des maladies chroniques, tandis que dans les pays à revenu faible et intermédiaire, l'accès aux soins constitue le plus grand défi. Air Liquide "participe à la transformation de la santé et contribue à l'amélioration de la qualité de vie d'environ 1,9 million de patients en 2022, 49% d'entre eux bénéficiant de plans d'accompagnement personnalisés". Dans les pays à revenu faible et modéré, le Groupe a facilité l'accès à l'oxygène médical à 1,8 million de personnes.

Air Liquide considère que "sa performance à long terme repose aussi sur la qualité de ses relations avec ses collaborateurs, ses clients, ses patients, ses actionnaires, ses fournisseurs et les communautés locales dans le monde entier". En 2022, Air Liquide a porté à 31,5% la proportion de femmes parmi ses ingénieurs et cadres contre 26% en 2012. Ce qui est en ligne avec son objectif de 35% d'ici 2025. Avec un taux de déploiement de 42%, le groupe est en bonne voie pour fournir une couverture sociale de base commune à 100% de ses collaborateurs à travers le monde d'ici 2025. Cette couverture inclut prévoyance, couverture santé et 14 semaines minimum de congé maternité payé. Le groupe compte aujourd'hui 67.100 collaborateurs.

Des collaborateurs aux membres du Conseil d'administration, Air Liquide se dit "engagé dans une démarche d'évolution de son organisation". Pour mettre en oeuvre son plan d'actions et mesurer les progrès réalisés, le groupe a mis en place la gouvernance et les processus nécessaires. Les objectifs du groupe ont été déclinés en plans de décarbonation locaux, développés en étroite collaboration avec les branches mondiales d'activités, tout en tenant compte des spécificités de ses géographies et de ses clients. Afin d'améliorer la précision et la solidité des indicateurs de reporting, de nouveaux outils ont été développés. En 2022, un budget CO2 par entité a été déployé. Suivi de manière trimestrielle, il est intégré dans les processus de décision d'investissement. Pour rappel, Air Liquide s'est engagé à investir 16 milliards d'euros entre 2022 et 2025, dont environ 50% pour des projets en lien avec la transition énergétique. Le groupe a également renforcé ses réseaux internes d'experts et conçu des programmes de formation. Il a en outre inclus des indicateurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) dans les plans de rémunération des managers.