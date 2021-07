Air Liquide transforme son réseau en Allemagne

Air Liquide transforme son réseau en Allemagne









Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide prévoit de construire à Oberhausen, en Allemagne, une unité de production par électrolyse d'hydrogène renouvelable. D'une puissance de 30 mégawatts (MW), la première tranche de cette unité de production devrait être opérationnelle début 2023. Cet électrolyseur sera relié à l'infrastructure locale existante de canalisations d'Air Liquide pour fournir en hydrogène renouvelable des industries clefs et la mobilité dans l'une des régions les plus industrialisées d'Allemagne. Pour accélérer la mise en oeuvre de ce projet, un financement public lui a été accordé par le ministère fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie. Cet électrolyseur "de taille mondiale" sera le premier construit dans le cadre du partenariat d'Air Liquide avec Siemens Energy.

Le nouvel électrolyseur PEM (Membrane Échangeuse de Protons) qui sera construit par Air Liquide produira de l'hydrogène à partir d'eau et d'électricité renouvelable. La solution technologique choisie pour ce projet est développée dans le cadre du partenariat déjà annoncé par Air Liquide et Siemens Energy. D'ici 2023, les deux partenaires mettront en place une unité d'électrolyse de 20 MW qui produira de l'hydrogène renouvelable et de l'oxygène renouvelable liquide et gazeux. Dans un second temps, Air Liquide a prévu d'accroître la capacité du site à 30 MW.