Air Liquide transforme le Campus Technologies Grenoble

(Boursier.com) — Le nouveau Campus Technologies Grenoble, qui rassemble 1.200 collaborateurs, a achevé la construction de deux premiers bâtiments dans le cadre de sa rénovation et de son extension. Aux côtés des cinq Campus Innovation du groupe Air liquide, ce site "contribue à imaginer et fabriquer les solutions innovantes de haute technologie pour les marchés en développement de la deep tech et de la transition énergétique". Ce projet de transformation devrait s'achever en 2022. Le site du Campus Technologies Grenoble s'étend sur 14 hectares, dont 11.000 m2 de bâtiments tertiaires et 20.000 m2 d'ateliers de production, ainsi qu'une zone d'essais.

Dans le cadre de sa rénovation et de son extension, le nouveau Campus vient d'achever la construction de deux premiers bâtiments. Les nouveaux bâtiments, d'un total d'environ 6.000 m2, accompagnent de nouveaux modes de travail "en offrant agilité, flexibilité, ouverture et transversalité". La rénovation de l'ensemble du Campus et son extension se poursuivent. S'inscrivant dans une démarche de développement durable, le Campus vise la certification BREEAM, un standard de certification relatif à l'évaluation environnementale des bâtiments. Ces derniers ont en effet été construits de manière à limiter la demande énergétique ainsi que leur impact sur l'environnement. Ils sont dotés d'une structure en bois, de larges parties vitrées favorisant l'apport de lumière naturelle, ou encore d'un système de rafraîchissement grâce à la circulation de l'eau de la nappe phréatique à la place de la climatisation.

Avec une approche d'innovation ouverte, le Campus Technologies Grenoble est un lieu d'échanges avec les écosystèmes locaux et internationaux. Fondé en 1962, à Sassenage, le Campus Technologies Grenoble sert des clients dans le monde entier, en particulier dans les domaines de l'aéronautique, du spatial, de la cryogénie extrême pour la recherche scientifique et l'industrie, et des nouvelles énergies comme l'hydrogène et le biométhane.