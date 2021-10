Air Liquide : tir groupé

(Boursier.com) — Air Liquide monte de 0,5% ce mardi, à 143,50 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 5.834 millions d'euros au 3ème trimestre. L'activité s'est inscrite dans le dynamisme du premier semestre avec une progression des ventes de +7,1% en comparable par rapport au 3ème trimestre 2020 et d'environ +6% par rapport au 3ème trimestre 2019. La capacité d'autofinancement s'élève à 3.701 millions d'euros à fin septembre 2021, en hausse de +1,4%, et de +4,6% hors effet de change. Elle s'établit à un niveau élevé de 22,2% des ventes et de 23,4% des ventes hors effet énergie.

Après prise en compte de la variation du besoin en fonds de roulement, le flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles progresse de +5,1% et de +7,9% hors effet de change. Parmi les derniers avis de brokers, Cowen and Company a revalorisé le dossier de 175 à 195 euros ('surperformer'), Bernstein a porté sa cible de 164 à 170 euros ('surperformer') et la Deutsche Bank a ajusté la mire de 162 à 163 euros ('acheter').