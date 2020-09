Air Liquide soutient des projets dans le cadre de son Initiative Covid-19

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — La Fondation Air Liquide avait lancé dès mars 2020 l'Initiative Covid-19. Plus de 2 millions d'euros ont ainsi été mobilisés sur deux ans, avec un double objectif : soutenir des projets de recherche scientifique et renforcer l'aide à des associations travaillant auprès des populations les plus fragiles face au Covid-19. La Fondation a déjà approuvé depuis mars 2020, le soutien à 10 projets scientifiques et 21 projets d'aide d'urgence sociale sur tous les continents.

La Fondation Air Liquide soutient des projets de recherche visant à mieux comprendre le virus et ses modes de transmission, améliorer sa prise en charge et connaître ses effets de long terme sur les poumons. Dix projets scientifiques répondant à ces enjeux clés ont déjà été sélectionnés après évaluation par des médecins et experts d'Air Liquide et validation par un Comité Scientifique. La Fondation Air Liquide, en ligne avec sa mission de soutien des projets de recherche pour les maladies respiratoires, poursuit ainsi son engagement auprès d'équipes de recherche européennes, afin de faire progresser la Science et développer de nouveaux protocoles sanitaires.

La Fondation Air Liquide a également approuvé le soutien à 21 projets d'aide d'urgence, portés par des associations partenaires de la Fondation, et répartis sur tous les continents. En fournissant une aide alimentaire ou des équipements de protection, en recréant du lien et en sensibilisant au coronavirus et aux gestes barrières, ces projets viennent en aide à des personnes isolées, particulièrement exposées au Covid-19 et à ses conséquences économiques et sociales.

Depuis le mois de mars, 10 projets de recherche et 21 projets d'urgence sociale ont ainsi été soutenus par la Fondation, dans le cadre de l'Initiative Covid-19, pour un montant de 1,1 million d'euros. Au total, plus de 2 millions d'euros de dotation exceptionnelle seront alloués sur deux ans à la lutte contre le COVID-19.