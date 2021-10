Air Liquide : soutenu !

(Boursier.com) — Air Liquide monte de 0,5% sur les 141 euros ce jeudi, alors que Jefferies a débuté le suivi du dossier avec un conseil 'acheter' et un cours de 162 euros dans le viseur. La très bonne performance du premier semestre a reflété à la fois le dynamisme des marchés et l'accélération des ventes au deuxième trimestre, qui ont dépassé leur niveau de 2019 dans toutes les régions et pour toutes les activités. Pour l'exercice 2021 dans son ensemble, Air Liquide s'est dit "confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant, dans un contexte de reprise au second semestre". La publication du CA du T3 est prévue le 22 octobre prochain.

Au 1er semestre, les décisions d'investissement industriel et financier ont atteint 1.908 millions d'euros, en forte hausse par rapport à 1.331 millions d'euros au 1er semestre 2020. Les investissements en cours d'exécution ("investment backlog") restent élevés à 3,1 milliards d'euros avec une répartition très équilibrée entre les différents secteurs d'activités et géographies.

Le portefeuille d'opportunités d'investissement à 12 mois s'établissait à 3 milliards d'euros à la fin juin. La transition énergétique représente 45% de ce portefeuille et inclut notamment plusieurs projets de production d'hydrogène bas-carbone par électrolyse, de liquéfaction d'hydrogène et de capture et stockage du dioxyde de carbone ("CCS") dans la Grande Industrie. Le retour sur capitaux employés après impôts (ROCE) est de 9,5% au 1er semestre 2021. Le ROCE récurrent s'établit à 9%, en hausse de +60 points de base par rapport au 1er semestre 2020.