Air Liquide signe un accord de long terme avec Steel Dynamics

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide a signé un contrat de long terme avec Steel Dynamics, un des plus grands groupes de production d'acier et de recyclage de métaux aux États-Unis, en vue de fournir de l'oxygène, de l'azote et de l'argon à la nouvelle aciérie à four électrique de SDI implantée à Sinton, au Texas. Pour honorer ce nouveau contrat, Air Liquide prévoit d'investir plus de 100 millions de dollars dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) au sein de son réseau de canalisations de la côte du Golfe du Mexique à Ingleside, au Texas, ainsi que de raccorder le site de SDI à son réseau de canalisations.

A la pointe de la technologie et économe en énergie, cette ASU pourra produire plus de 770 tonnes d'oxygène par jour, ainsi que de l'azote et de l'argon pour la nouvelle aciérie de SDI qui aura une capacité de production prévue de 3 millions de tonnes par an et doit être mise en service en 2021. Air Liquide construira également 40 kilomètres de canalisations pour raccorder SDI à son réseau de la côte du Golfe du Mexique, consolidant ainsi sa position tant dans cette région des États-Unis que dans le bassin industriel en pleine expansion de Corpus Christi, où le groupe est présent depuis le milieu des années 30.

Grâce à ses capacités de production et à son réseau de canalisations intégrés, Air Liquide est en mesure de fournir à ses clients de grandes quantités d'oxygène et d'azote de Corpus Christi, au Texas, jusqu'à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et leur permet de gagner en compétitivité sur le long terme. La fiabilité et la flexibilité offertes par ce réseau de canalisations permettent de produire et de distribuer efficacement des gaz industriels, favorisant la poursuite du développement d'une activité durable pour SDI et le développement de l'activité d'Air Liquide en ligne avec ses Objectifs climat.

La croissance d'Air Liquide dans ce bassin clef via son réseau de canalisations bénéficiera du support de son centre d'opérations à distance (Smart Innovative Operation Center) qui permet, en s'appuyant sur les technologies numériques, de faire de l'analyse prédictive et d'optimiser son activité et la gestion de ses unités de production aux États-Unis.