Air Liquide : signature d'un financement vert pour la production d'hydrogène bas carbone en Chine

(Boursier.com) — Dans le cadre de son projet de construction de deux unités de production d'hydrogène bas carbone et des infrastructures associées dans le Parc industriel chimique de Shanghai (SCIP), Shanghai Chemical Industry Park Industrial Gases Co., Ltd (SCIPIG), une filiale d'Air Liquide, a signé un Prêt Vert bilatéral de 500 millions de renminbis (environ 67 millions d'euros) avec BNP Paribas en tant que seule banque prêteuse et conseil vert.

Ce crédit vert est en ligne avec les principes communs aux taxonomies vertes de la Chine et de l'Union Européenne, qui définissent des critères stricts en matière de production d'hydrogène avec un seuil d'émission pour l'hydrogène bas carbone.

Ce prêt respecte également les "Green Loan Principles" 2021 internationaux et les Principes de l'Equateur (2020). Il a été soumis à l'avis du tiers indépendant DNV, fournisseur d'une seconde opinion.

Ce Prêt Vert est le premier accordé dans le monde pour financer une production d'hydrogène bas-carbone respectant les principes communs aux taxonomies vertes de la Chine et de l'Union Européenne ("China-EU Common Ground Taxonomy"). SCIPIG assurera un suivi régulier des bénéfices de ce projet sur le plan environnemental. Il fournira à la banque prêteuse un bilan annuel avec des indicateurs prédéfinis, parmi lesquels les émissions annuelles de gaz à effet de serre évitées et la production annuelle d'hydrogène.