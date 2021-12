Air Liquide sécurise son approvisionnement en hélium 3

(Boursier.com) — Air Liquide a conclu un accord à long terme avec Laurentis Energy Partners, un leader de l'industrie des énergies propres, pour produire et distribuer de l'hélium 3.

L'hélium 3 est un isotope très rare et stable de l'hélium. Par rapport à l'isotope le plus courant (hélium 4), l'hélium 3 possède des propriétés physiques uniques, comme une température de liquéfaction plus basse. Grâce à cela, l'hélium-3 a de nombreuses applications : de la détection de neutrons dans les portiques de sécurité à la science fondamentale où l'hélium 3 permet d'atteindre des températures proches du zéro absolu. En particulier, l'hélium 3 est nécessaire pour produire le froid extrême requis par les ordinateurs quantiques qui exploitent la physique quantique pour traiter un nombre exponentiel de données par rapport aux ordinateurs classiques.

Cette molécule rare de l'hélium est utilisée dans l'informatique et les sciences quantiques, l'astrophysique, la détection des neutrons, l'imagerie médicale et, dans le futur, la fusion.

Grâce à ce nouveau partenariat, Air Liquide sera en mesure de livrer de grandes quantités d'hélium 3 à ses clients du monde entier.

Laurentis Energy Partners extraira l'hélium 3 à partir de l'énergie produite par la centrale électrique de Darlington, au Canada. Grâce à son expertise en gestion des gaz et en cryogénie extrême, Air Liquide purifiera la molécule, puis la conditionnera et la distribuera à ses clients dans le monde entier. La production débutera d'ici la fin de l'année.

L'informatique quantique promet de développer de façon accélérée de nombreux domaines, notamment la recherche de nouveaux médicaments, la découverte de nouveaux matériaux et même la cyberdéfense. En tant qu'isotope médical, l'hélium 3 peut également être utilisé pour produire une imagerie par résonance magnétique (IRM) très détaillée des voies respiratoires du poumon.