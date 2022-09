Air Liquide se renforce dans des start-up à impact

(Boursier.com) — Aliad , le fonds de capital-risque du groupe Air Liquide, poursuit ses investissements dans des start-up qui innovent pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux.

Par ces investissements, Aliad contribue ainsi au programme stratégique Advance du groupe Air Liquide qui associe croissance et avenir durable.

Les trois derniers investissements d'Aliad s'effectuent dans les start-up Botalys, Ekoscan Integrity et Flying Whales.

Botalys est une start-up belge spécialisée dans la culture de plantes rares et médicinales. La solution Botalys permet d'éviter les cultures intensives dans des milieux fragiles tels que les forêts tropicales tout en réduisant l'empreinte carbone grâce à des cultures proches des centres de consommation. Aliad rentre au capital de Botalys dans le cadre d'un tour de table de la start-up de 6,6 millions d'euros. Cet investissement s'accompagne d'un partenariat de distribution entre Botalys et Seppic, filiale de l'activité santé du groupe Air Liquide. Ces plantes rares de qualité sont destinées aux industries des cosmétiques, des compléments alimentaires, et de la pharmacie.

Flying Whales est une start-up développant des ballons dirigeables à structure rigide. L'aéronef développé par Flying Whales permettra à terme de valoriser les territoires isolés à un moindre coût et à un moindre impact environnemental, grâce au développement d'une propulsion à hydrogène et à la sustentation permise par l'hélium. Déjà présent au capital depuis 2019, Aliad a renforcé son partenariat avec Flying Whales en participant à la 3e levée de fonds de 122 ME de Flying Whales, aux côtés d'autres partenaires.

Ekoscan développe des solutions de contrôle par ultrason pour tester l'intégrité mécanique des équipements en s'appuyant sur une technologie unique de modélisation 3D des fissures détectées. Ces services permettent de contrôler l'état des installations industrielles de manière prédictive, sans mettre à l'arrêt les usines. Les applications de cette technologie dans le domaine de l'industrie et de l'énergie permettront d'optimiser la production des usines. Déjà actionnaire depuis 2021 d'Intact, la filiale services d'Ekoscan, Aliad renforce sa position en entrant au capital d'Ekoscan Integrity dans le cadre d'une levée de fonds portée par la start-up de 23 ME. Elle permettra aux équipes d'Ekoscan d'étendre leur présence internationale et d'accélérer le développement de solutions d'inspection par ultrason de nouvelle génération.

Depuis sa création en 2013, Aliad a réalisé plus de 40 investissements et a, depuis 2020, renforcé ses prises de positions dans des start-up à impact avec plus de 25 ME investis, dont 15 ME dans le domaine de la transition énergétique.