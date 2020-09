Air Liquide s'empare d'un spécialiste de la cryogénie extrême

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide a acquis 80 % du capital de la société française Cryoconcept, spécialisée dans la réfrigération à dilution, une technologie permettant d'atteindre de très basses températures.

Cette transaction, dont le montant n'est pas rendu public, permet à Air Liquide de renforcer son expertise dans le domaine de la cryogénie extrême, proche du zéro absolu, pour proposer une offre élargie et accélérer le développement des activités de Cryoconcept.

Fondé en 2000 et spin off du CEA, Cryoconcept emploie 14 salariés spécialisés dans le domaine du très grand froid grâce à la réfrigération à dilution basée sur la mise en oeuvre d'hélium 3 et d'hélium 4. Cette technologie unique, qui permet d'atteindre des températures inférieures à 10 milliKelvin (proche du zéro absolu, soit -273,14oC), est indispensable pour la recherche physique fondamentale dans des domaines aussi variés que la détection de la matière noire ou les microscopes pour explorer l'infiniment petit. Elle apparaît aussi particulièrement prometteuse pour fournir les projets de recherche en cours sur les ordinateurs quantiques, explique Air Liquide.

Avec cette prise de participation, Air Liquide peut ainsi proposer à ses clients une offre complète sur l'ensemble de l'échelle du froid, allant de 300 Kelvin (température ambiante) à désormais moins de 10 milliKelvin (-273,14oC).