Air Liquide s'associe à Sogestran dans le transport maritime de CO2 liquide

(Boursier.com) — Air Liquide et Sogestran ont signé un accord visant à créer une co-entreprise. Elle fournira des solutions de transport, par bateau et par barge, de CO2 liquide en grands volumes, adaptées aux besoins des futurs projets de captage et de séquestration du carbone (CCS) en Europe.

Cette co-entreprise renforcera la position d'Air Liquide sur la chaîne de valeur de la gestion du carbone, qui comprend le captage, la centralisation, le traitement, et le transport vers des sites de séquestration définitive du CO2.