Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air Liquide s'associe à Rothschild & Co et la Fondation Solar Impulse pour lancer un fonds d'investissement de 200 millions d'euros. Ce véhicule financier a pour objectif d'accompagner le développement de Petites et Moyennes Entreprises à fort potentiel travaillant sur des solutions respectueuses de l'environnement.

Alors que la Fondation Solar Impulse a annoncé en début d'année avoir identifié plus de 1.000 solutions rentables pouvant contribuer à la préservation de l'environnement, et dans un contexte où Air Liquide a annoncé son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ; Air Liquide a décidé de s'associer à Rothschild & Co et à la Fondation Solar Impulse pour créer une nouvelle plateforme d'investissement.

Ce véhicule financier sera dédié aux investissements dans des entreprises européennes démontrant un impact positif mesurable sur l'environnement et la société. Les grands thèmes d'investissement porteront sur les énergies propres, la production et la consommation durables de produits agricoles et alimentaires, l'économie circulaire, la gestion des eaux et des déchets, les villes intelligentes, la mobilité propre et l'innovation dans l'industrie.

Ce véhicule d'investissement de 200 millions d'euros sera géré par l'activité de capital-investissement (Merchant Banking) de Rothschild & Co et sera conseillé par Air Liquide, à travers son fonds de capital investissement ALIAD, sur les investissements dans les startups en plein développement industriel.

Air Liquide est un partenaire de la Fondation Solar Impulse depuis 2013, date à laquelle le groupe a apporté son soutien à Bertrand Piccard lors de son premier tour du monde à l'énergie solaire. Air Liquide a récemment annoncé ses nouveaux objectifs de développement durable pour AGIR en faveur d'un avenir durable. La nouvelle initiative permettra notamment au groupe d'accélérer en matière de transition énergétique. Depuis sa création en 2013, l'entité d'Air Liquide ALIAD a investi plus de 100 millions d'euros au total dans plus de 35 entreprises, avec environ un tiers de ces investissements réalisés dans le domaine du développement durable et de la transition énergétique.