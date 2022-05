Air Liquide s'allie à Toyota et CaetanoBus

(Boursier.com) — Air Liquide, CaetanoBus et Toyota Motor Europe ont signé un protocole d'accord afin de proposer des offres intégrées pour la mobilité hydrogène. Cela comprend le développement d'infrastructures et de flottes de véhicules visant à accélérer le déploiement de l'hydrogène, tant pour les véhicules légers que lourds. Le partenariat reflète l'ambition commune des trois partenaires de contribuer à la décarbonation des transports et d'accélérer le développement d'écosystèmes hydrogène locaux pour de nombreux usages en matière de mobilité. Les trois entreprises seront à même d'agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène pour la mobilité, depuis la production d'hydrogène bas carbone ou renouvelable, la distribution et les infrastructures de ravitaillement jusqu'au déploiement des différents segments de véhicules. Dans un premier temps, le partenariat se concentrera sur les bus, les véhicules utilitaires légers et les voitures, avec pour objectif de favoriser la dynamique de développement du segment des poids lourds.

En explorant les opportunités conjointes de coopération, ces trois acteurs de la mobilité hydrogène contribueront à l'émergence de nouveaux écosystèmes hydrogène dans toute l'Europe, étape indispensable pour enclencher la demande et stimuler l'accès à l'hydrogène pour d'autres segments de mobilité. Cela comprend les infrastructures et les stations de distribution, ainsi que les offres intégrées de véhicules destinées à des clients tels que des compagnies de taxis, des opérateurs de flottes de véhicules, des autorités locales, etc. L'intégration de différents usages et projets au sein d'un même écosystème hydrogène, au sein duquel l'offre et la demande se rejoignent, permettra à l'ensemble des infrastructures de se développer. Cette initiative constitue une nouvelle étape vers la décarbonation, qui s'inscrit en ligne avec les priorités des gouvernements européens et la maturité des technologies hydrogène.