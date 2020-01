Air Liquide renouvelle son partenariat avec Solidia

(Boursier.com) — Air Liquide renouvelle, au terme d'une phase pilote jugée réussie, son partenariat avec Solidia Technologies, qui développe des solutions réduisant l'empreinte environnementale du béton préfabriqué. Au cours de la phase pilote initiée en 2016, une équipe composée d'experts d'Air Liquide et de Solidia Technologies a industrialisé le béton innovant Solidia Concrete, qui utilise du dioxyde de carbone (CO2) pour faire prendre et durcir le béton. Le fait de consommer du CO2 pendant la phase de durcissement du béton, et d'émettre moins de CO2 pour fabriquer Solidia Cement, le ciment utilisé pour lier ce béton, permet de produire un béton dont l'empreinte carbone est jusqu'à 70% inférieure à celle d'un béton traditionnel. Dans le cadre de ce partenariat à échelle mondiale, Air Liquide est le fournisseur privilégié de Solidia en CO2 et en matériel utilisé pour son injection. Aux Etats-Unis, où le béton Solidia est déjà en phase de développement commercial, Airgas, filiale d'Air Liquide, fournit le dioxyde de carbone en récupérant et purifiant le CO2 émis par d'autres industries.