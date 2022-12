Air Liquide renforce ses liens avec Kumho Mitsui Chemical

(Boursier.com) — Air Liquide a annoncé avoir signé un contrat de long terme afin de fournir des volumes supplémentaires d'hydrogène et de monoxyde de carbone à Kumho Mitsui Chemical (KMCI), un leader de la chimie, dans le complexe industriel sud-coréen de Yeosu. Air Liquide y opère quatre unités de production. Ce contrat permettra au groupe d'accompagner KMCI pour l'augmentation de sa production de diisocyanate de diphénylméthane à hauteur de 200 000 tonnes par an. Cet isomère est employé dans la fabrication de polyuréthane, lui-même utilisé pour la production de matériaux de haute-technologie ainsi que d'isolants. Air Liquide fournira des volumes supplémentaires d'hydrogène et de monoxyde de carbone à KMCI, dans le cadre d'une augmentation de sa production de diisocyanate de diphénylméthane à hauteur de 50%. Pour approvisionner son client, Air Liquide s'appuiera sur sa quatrième unité de production d'hydrogène et de monoxyde de carbone au sein du complexe de Yeosu. Celle-ci intègre depuis cette année une unité de recyclage de CO2.

Les deux partenaires renforcent ainsi leurs liens. Le premier accord entre Air Liquide et KMCI a été signé il y a vingt ans à Yeosu. Air Liquide s'est depuis significativement renforcé dans ce bassin industriel, notamment à travers la conception et la construction d'une quatrième unité de production d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Elle complète trois autres usines, reliées à un réseau de 40 km de canalisations au sein de Yeosu, assurant aux clients d'Air Liquide les niveaux les plus élevés en matière de sécurité, de fiabilité, d'efficacité et de flexibilité. François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l'Asie-Pacifique, a ajouté : "A travers ce nouveau contrat, nous sommes honorés de renforcer la relation que nous avons établie de longue date avec KMCI. Nouée il y a vingt ans, cette collaboration stratégique nous permet d'ancrer notre présence au sein de Yeosu, un bassin industriel majeur en Corée du Sud, tout en accompagnant KMCI dans sa croissance".