Air Liquide : record !

(Boursier.com) — Air Liquide a indiqué avoir établi en 2023 un nouveau record en signant 62 nouvelles petites unités de production de gaz, installées directement sur les sites de ses clients, dans les domaines de l'industriel marchand et de l'électronique.

Cette performance reflète la demande accrue pour ces solutions, et illustre la capacité du groupe "à répondre aux attentes des clients". Dans l'industriel marchand, ces petites unités de production de gaz sur site sont prisées des clients, tout particulièrement dans les domaines de la métallurgie, de la chimie et de l'automobile, en raison de leur compétitivité et de leur fiabilité à fournir des petites molécules essentielles à leurs activités, telles que l'azote, l'oxygène et l'hydrogène, explique Air Liquide.

La progression du nombre de nouvelles petites unités de production de gaz sur site est aussi portée par la croissance structurelle du marché de l'électronique, avec des tendances fortes autour de l'IA, la digitalisation et l'Internet des Objets. Pour cette industrie, parmi ses solutions, Air Liquide fournit notamment à ses clients des gaz à très haute pureté, tels que l'azote ultra pur. S'appuyant sur des technologies propriétaires développées par le groupe, les petites unités de production de gaz sur site sont installées, opérées et entretenues directement sur les sites des clients. Elles permettent de ne pas liquéfier les gaz en vue de leur transport et de réduire le nombre de camions ainsi que les kilomètres à parcourir pour livrer les clients.

Cela génère des économies d'énergie et réduit les émissions de CO2. Ces petites unités de production de gaz sur site reposent sur des contrats d'une durée typiquement de 10 à 15 ans, qui participent à la stabilité des ventes de l'industriel marchand et de l'électronique sur le long terme. En constante progression, le nombre de nouvelles petites unités de gaz sur site signées par Air Liquide dans les secteurs de l'industriel marchand et de l'électronique, contribue aux objectifs du plan ADVANCE.