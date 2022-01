Air Liquide reconnu par le CDP

(Boursier.com) — Air Liquide s'est vu attribuer par le CDP, ex-Carbon Disclosure Project, une organisation à but non lucratif qui évalue les entreprises sur leur action environnementale, la note 'A-' dans les deux catégories du changement climatique et de la gestion de l'eau. Cette note reconnaît au groupe le niveau le plus élevé en matière d'engagement en faveur de l'environnement, ce qui inclut des objectifs de développement durable parmi les plus ambitieux de son secteur. Acteur engagé en matière de développement durable, Air Liquide met en oeuvre une politique et des initiatives en ligne avec ses objectifs de Développement durable annoncés le 23 mars 2021. A cette date, le groupe a dévoilé un objectif ambitieux de neutralité carbone à horizon 2050, avec deux étapes intermédiaires en 2025 et 2035. Il s'est engagé à commencer à réduire ses émissions de CO2 en valeur absolue autour de 2025 et à faire baisser de 33% ses émissions de CO2 des scopes 1 et 2 d'ici 2035 par rapport à 2020. Pour y parvenir, le groupe s'inscrit dans une démarche globale combinant des mesures sur ses propres actifs, sur ceux de ses clients et sur le développement d'écosystèmes bas carbone.

Cette démarche est intégrée dans la stratégie d'Air Liquide ainsi que dans ses décisions d'investissement. Le groupe s'appuiera en particulier sur le développement de ses activités sur les marchés de l'hydrogène énergie et du biométhane, ainsi que sur son leadership en matière de solutions durables innovantes. Air Liquide vise notamment un triplement de son chiffre d'affaires dans l'hydrogène à plus de 6 milliards d'euros à l'horizon 2035. Le groupe y parviendra en investissant environ 8 milliards d'euros dans la chaîne de valeur de l'hydrogène bas carbone et en contribuant au développement d'un écosystème hydrogène pour l'industrie et la mobilité propre, ajoute Air Liquide.