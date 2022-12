Air Liquide reçoit le soutien de l'Etat néerlandais pour deux grands projets d'électrolyseurs aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Air Liquide salue la décision de l'Etat néerlandais de soutenir ses projets de production d'hydrogène renouvelable à grande échelle, baptisés ELYgator et CurtHyl, dans le cadre du programme Hy2Use du Projet Important d'Intérêt Européen Commun Hydrogène (PIIEC). Dotés chacun d'une capacité de 200 MW, ces projets d'électrolyseurs contribueront de manière significative à la décarbonation de l'industrie des Pays-Bas et des pays voisins. Ils soutiendront également la croissance des marchés de la mobilité propre.

Ces électrolyseurs fonctionneront tous deux à l'électricité renouvelable. Les deux projets produiront un total d'environ 30 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an sans générer d'émissions de CO2. En comparaison d'un procédé traditionnel, cela permettra d'éviter l'émission de plus de cinq millions de tonnes de CO2 sur la durée de leur exploitation. Le projet ELYgator sera situé à Terneuse aux Pays-Bas.

Le projet CurtHyl se trouvera quant à lui sur le site de Maasvlakte 2 dans le parc de conversion de Rotterdam aux Pays-Bas. Ces deux électrolyseurs de dimension mondiale seront intégrés dans le portefeuille existant d'actifs d'Air Liquide et permettront de fournir de l'hydrogène bas carbone aux multiples clients de l'industrie et de la mobilité.

Des projets pionniers tels que CurtHyl et ELYgator contribuent aux ambitions néerlandaises et européennes en faveur du climat, l'hydrogène devant jouer un rôle clef dans la décarbonation, en particulier des industries les plus émettrices de CO2 mais également de la mobilité. Cette subvention constitue une étape majeure en vue de la décision finale d'investissement, les deux projets étant en outre soumis à des approbations réglementaires.

Pascal Vinet, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif d'Air Liquide, supervisant notamment les activités Europe Industries, a déclaré : "Air Liquide se réjouit de la reconnaissance par les autorités néerlandaises du caractère unique de ces deux projets phares pour le développement de l'hydrogène renouvelable aux Pays-Bas. Le Groupe reste plus que jamais engagé à faire de l'hydrogène bas carbone un moteur de la transition énergétique, dans le cadre de son plan stratégique ADVANCE."

Le projet ELYgator a reçu le soutien du Fonds d'innovation de l'UE. Ce Fonds d'innovation est financé à 100% par les systèmes d'échange de quotas d'émission de l'UE. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux d'Air Liquide uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou du CINEA. Ni l'Union européenne ni l'autorité subventionnaire ne peuvent en être tenues responsables.

Les projets ELYgator et CurtHyl sont soutenus par le programme de subvention IPCEI Hydrogen que la Dutch Enterprise Agency exécute au nom du Ministère des Affaires Économiques et du Climat.