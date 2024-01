Air Liquide : question de confiance

(Boursier.com) — Air Liquide perd 0,5% à 174,50 euros, alors que le broker Barclays reste à 'surpondérer' sur le groupe avec un objectif de cours ajusté marginalement de 191 à 190 euros. En ligne avec son plan stratégique ADVANCE, le groupe poursuit ses actions d'amélioration continue de la performance opérationnelle, notamment en matière de génération d'efficacités... La dynamique d'investissement, gage de la croissance future et de son engagement au service du climat, est particulièrement soutenue. Le portefeuille de projets en cours d'exécution, à 4,2 milliards d'euros, et les décisions d'investissement, à 1,3 milliard d'euros ce trimestre, s'affichent à des niveaux records. Les opportunités d'investissement à 12 mois sont également nombreuses, à 3,4 milliards d'euros, dont plus de 40% en lien avec la transition énergétique.

Pour l'ensemble de 2023, le management du groupe Air Liquide se disait confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant...