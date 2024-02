Air Liquide propose 3,2 euros de dividende et des actions gratuites

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte d'Air Liquide se tiendra le 30 avril à 15h, sur première convocation, au Palais des Congrès, Porte Maillot, à Paris.

L'avis de réunion a été publié ce jour au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires). Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolution proposés par le Conseil d'Administration qui seront soumis au vote des Actionnaires et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des droits des Actionnaires. Cet avis de réunion est disponible sur le site Internet du Groupe, dans la rubrique Actionnaires.

L'Assemblée Générale sera l'occasion de présenter la stratégie du Groupe et ses perspectives de développement. Tous les Actionnaires sont invités à s'exprimer en assistant à l'Assemblée Générale, en se faisant représenter par procuration, ou en votant par correspondance ou par Internet. Air Liquide considère "la participation de chaque Actionnaire comme essentielle".

Retour aux actionnaires

Notamment, lors de cette Assemblée générale du 30 avril, Air Liquide prévoit de proposer à ses actionnaires la distribution d'un dividende de 3,20 euros par action au titre de l'exercice 2023, représentant une croissance de +8,5% par rapport à l'année précédente. Le dividende serait détaché le 20 mai et mis en paiement le 22 mai.

Cotation...

De plus, Air Liquide envisage une attribution d'actions gratuites à raison de 1 action gratuite pour 10 actions détenues, ainsi que l'application d'une prime de fidélité. La distribution est prévue pour juin 2024.

Au Conseil d'administration

Sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d'Administration a également approuvé les projets de résolutions visant à renouveler, pour une durée de 4 ans, les mandats de deux Administratrices : Mme Kim Ann Mink, et Mme Monica de Virgiliis.

A l'issue de l'Assemblée générale, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée de l'ensemble des résolutions proposées, la composition du Conseil demeurerait inchangée avec 14 membres : 12 membres nommés par l'Assemblée Générale, très majoritairement indépendants (soit 83 % d'Administrateurs indépendants), dont 5 femmes (soit 42%) et 5 membres de nationalité étrangère (soit 42%), et 2 Administrateurs représentant les salariés.

Enfin, le Conseil d'Administration soumettra au vote des actionnaires les éléments de la rémunération 2023 de François Jackow (Directeur Général) et de Benoît Potier (Président du Conseil d'Administration), ainsi que les informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux pour 2023.

L'Assemblée générale sera également invitée à statuer sur la politique de rémunération des mandataires sociaux applicable à François Jackow, à Benoît Potier, et aux Administrateurs.

L'Assemblée générale d'Air Liquide sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe, en français avec traduction simultanée en anglais. Elle sera accessible, via Internet, aux personnes sourdes et malentendantes.