Air Liquide prépare l'après Potier à la Direction Générale

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Air Liquide s'est réuni le 30 novembre, sous la Présidence de Benoît Potier. Suivant les recommandations du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil a examiné le plan de succession à la tête du Groupe et validé à l'unanimité dans ce cadre, le principe d'une nouvelle gouvernance. Dans ce contexte, le Conseil qui se réunira à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires en 2022 sera appelé à renouveler le mandat de Benoît Potier en qualité de Président du Conseil d'Administration et à nommer François Jackow pour lui succéder en qualité de Directeur Général à compter du 1er juin 2022.

Sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance présidé par Jean-Paul Agon, Administrateur référent, le Conseil d'Administration a annoncé son intention de nommer François Jackow en qualité de Directeur Général, succédant ainsi à Benoît Potier dont le mandat d'administrateur sera proposé au renouvellement lors de l'Assemblée générale des actionnaires de mai 2022. Par ailleurs, l'Assemblée générale sera appelée à nommer François Jackow en qualité d'Administrateur.

Ce plan de succession s'accompagne d'un projet de nouvelle gouvernance dissociant les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de celles de Directeur Général. Dans ce contexte, le Conseil annonce son intention de renouveler le mandat de Benoît Potier comme Président du Conseil d'Administration.