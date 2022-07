Air Liquide : première unité de production de biométhane en Chine

(Boursier.com) — Air Liquide Air a investi et va exploiter sa première unité de production de biométhane en Chine d'ici à la fin de l'année 2022. Située à Huai'an City, dans la province du Jiangsu, l'unité aura une capacité de production de 75 GWh par an.

Cette nouvelle unité produira du biogaz à partir de déchets issus de cultures agricoles et d'élevages provenant de fermes locales et le purifiera en biométhane. Elle aura une capacité de production totale de 75 GWh/an. Le biométhane produit sera injecté dans le réseau de gaz urbain pour alimenter les habitations. Il servira également à générer de l'électricité pour l'unité de production et le réseau électrique local.

Air Liquide a développé des compétences tout au long de la chaîne de valeur du biométhane, depuis la production de biogaz à partir de déchets, en passant par sa purification en biométhane, sa liquéfaction, son stockage et son transport jusqu'à sa distribution. Air Liquide compte aujourd'hui 21 unités opérationnelles de production de biométhane dans le monde pour une capacité de production annuelle d'environ 1,4 TWh.