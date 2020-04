Air Liquide : premier trimestre est en légère croissance

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Air Liquide s'est établi à 5.370 millions d'euros au 1er trimestre 2020. En dépit de la crise sanitaire qui a fortement affecté la Chine, puis l'Europe mi mars et enfin l'Amérique et l'Afrique Moyen Orient fin mars, les ventes sont en croissance comparable de +0,6% grâce à la solidité du modèle d'affaires.

L'activité Gas & Service affiche ainsi une progression robuste de +1,1%. L'Ingénierie & Construction (-44%) est impactée par la pandémie du COVID-19 qui a entraîné notamment la fermeture du centre d'ingénierie et de fabrication chinois et le report de quelques mois de plusieurs projets. L'activité Marchés Globaux & Technologies poursuit son fort développement et affiche une croissance dynamique de +13,6%. L'effet de change positif de +0,8% ne compensant pas un fort effet d'énergie négatif de -2,5% ni l'effet périmètre significatif de -0,2%, le chiffre d'affaires publié du Groupe est en retrait de -1,3%.

Perspectives

Ce premier trimestre est en légère croissance malgré la propagation à l'ensemble du monde de l'épidémie de Covid-19 à partir du mois de janvier, avec pour corollaire la mise en place dans le Groupe de plans de continuité d'activité dans la quasi totalité des branches d'activités.

Les ventes atteignent ainsi 5,4 milliards d'euros, dont 5,2 milliards pour l'activité Gaz & Services, en croissance de +1,1% en comparable. Cette bonne tenue des ventes reflète la solidité du modèle économique du Groupe, caractérisé par la diversité de ses marchés et de ses géographies, ainsi que la part importante de contrats de long terme. Ainsi, Gaz & Services et Marchés Globaux & Technologies progressent ; l'activité Ingénierie & Construction est elle en fort repli, reflétant notamment le report des chantiers pour les clients tiers à une date ultérieure.

En Gaz & Services, 96% de l'activité du Groupe, la croissance est particulièrement forte dans les activités Santé à +10% et en Électronique. Sur le plan géographique, l'Europe et les Amériques restent en croissance, tandis que la zone Asie-Pacifique a été plus pénalisée par la situation sanitaire, notamment en Chine.

Dans le contexte d'urgence sanitaire mondiale, le Groupe se mobilise. D'une part pour participer à l'effort de solidarité internationale, qu'il s'agisse de l'approvisionnement des établissements de soins en oxygène médical ou en respirateurs, avec notamment l'engagement de produire en France 10.000 respirateurs en 50 jours. D'autre part, un programme renforcé de contrôle des coûts a été initié pour aller au delà de l'objectif annuel de 400 millions d'euros d'efficacités. Au 1er trimestre, 91 millions d'euros d'efficacités ont été générés.

Le cash flow, quant à lui, est élevé et s'établit à plus de 22% des ventes. Par ailleurs, le Groupe a renforcé sa position en termes de liquidités avec une émission obligataire, largement sursouscrite, de 1 milliard d'euros en mars.

Les décisions d'investissement du trimestre demeurent élevées à plus 700 millions d'euros. L'enveloppe prévue pour l'année est maintenue, dans le cadre d'une approche très ciblée. Ces investissements contribueront à la croissance future et au renforcement de l'efficacité du Groupe.

A la fin du 1er trimestre 2020, l'activité est en cours de reprise en Chine, alors que les zones Europe, Amériques et Afrique Moyen-Orient traversent la phase critique de la crise sanitaire, dont les effets les plus importants sont anticipés au 2ème trimestre.

En effet, au 2ème trimestre la demande en gaz de l'air dans la Grande Industrie devrait être plus faible dans la Sidérurgie et dans une moindre mesure la Chimie. L'activité Industriel Marchand devrait être la plus affectée, en particulier les volumes de gaz en bouteilles, alors que l'Électronique devrait maintenir son niveau d'activité. Les équipes de la Santé resteront fortement mobilisées, notamment pour assurer l'approvisionnement des hôpitaux et des patients en gaz médicaux, respirateurs, et en gels hydroalcooliques.

Une fois la période de confinement terminée, une reprise progressive est anticipée, soutenue en particulier par les marchés de la consommation, l'Électronique et la Santé.

En matière d'environnement sanitaire et économique, l'hypothèse la plus largement partagée aujourd'hui est celle d'un second trimestre très impacté par la crise, puis d'une levée progressive des mesures de confinement entre la fin du deuxième et le début du troisième trimestre, selon les continents. Dans cette hypothèse, compte tenu de la solidité de son modèle et des mesures mises en place en 2020, Air Liquide est néanmoins confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant.

Il convient de noter que le résultat net 2020 publié devrait être en croissance si le projet de cession de la filiale Schülke se réalise pendant l'année. Le résultat net récurrent 2020, c'est à dire hors plus-value liée à la cession de Schülke et hors éléments exceptionnels significatifs, devrait être proche du résultat net récurrent 2019 à taux de change constant.

Commentant l'activité du 1er trimestre 2020, Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide a déclaré :

Prochains rendez-vous, le mardi 9 juin 2020 : Assemblée Générale des actionnaires - 14h30 / Pavillon Dauphine, Paris. Eu égard au contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, les modalités de participation à l'Assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont priés de consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site de la société.

Vendredi 29 juillet 2020 : publication des résultats semestriels 2020 (avant bourse) et réunion de présentation.