Air Liquide : premier contrat d'achat long terme d'électricité renouvelable en Chine

(Boursier.com) — Air Liquide a annoncé la signature d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable de long terme avec China Three Gorges Renewables et China Three Gorges Jiangsu, filiales de China Three Gorges, l'un des plus grands producteurs et distributeurs d'énergie renouvelable en Chine, pour se procurer 200 MW d'électricité renouvelable par an. A la suite de PPAs signés aux États-Unis, en Europe et en Afrique du Sud, et de plusieurs PPAs de court terme pour la fourniture en énergies renouvelables et bas carbone, ce contrat est "le premier PPA de long terme signé par le Groupe en Chine", indique Air Liquide. En ligne avec son plan stratégique ADVANCE, cet accord illustre l'engagement du groupe à faire preuve de leadership en matière de transition énergétique et à réduire son empreinte environnementale.

L'électricité renouvelable proviendra de fermes éoliennes et photovoltaïques situées dans la province de Jiangsu, où Air Liquide enregistre sa plus forte consommation d'électricité. L'énergie générée permettra de réduire jusqu'à 120.000 tonnes les émissions annuelles de CO2 par rapport aux émissions actuelles. Cela est comparable aux émissions liées à la consommation d'électricité de plus de 300.000 foyers chinois. L'électricité renouvelable contribuera à la production de gaz industriels et médicaux en Chine. Cet accord, qui entrera en vigueur en janvier 2024, permettra à Air Liquide de produire des gaz avec une plus faible empreinte carbone à des prix compétitifs et de donner aux clients la possibilité d'ajouter du contenu renouvelable dans leurs produits finis.