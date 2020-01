Air Liquide poursuit son développement dans la santé à domicile

Air Liquide annonce la poursuite de son développement dans la Santé à Domicile en Europe en élargissant son offre de services aux patients diabétiques en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le Groupe prend déjà en charge à leur domicile 1,6 million de patients atteints de maladies chroniques dans le monde. Air Liquide s'appuie sur son expérience dans l'accompagnement des maladies respiratoires, qui combine expertise des équipements médicaux, suivi personnalisé du patient et développement de services digitaux associés.

En Allemagne et au Benelux, le groupe fait levier sur sa présence historique dans l'accompagnement à domicile de pathologies chroniques complexes pour proposer cette nouvelle offre destinée aux patients diabétiques. Air Liquide accompagnera ainsi désormais des patients diabétiques dans 10 pays en Europe, y compris en France où le groupe poursuit cette activité depuis près de 20 ans.

Air Liquide a choisi en Allemagne et au Benelux la technologie de Tandem Diabetes Care, fabricant d'équipements médicaux destinés aux patients diabétiques, afin de proposer des pompes à insuline de dernière génération, dans le cadre de son offre de services. Cette pompe à insuline, associée à un système de mesure de glucose en continu, permet d'anticiper les risques d'hypoglycémie et de suspendre automatiquement la délivrance d'insuline, ce qui simplifie son utilisation au quotidien. Air Liquide est déjà partenaire de Tandem Diabetes Care dans d'autres pays européens.

Le nombre de patients diabétiques augmente : on estime à 60 millions le nombre de personnes souffrant de cette pathologie en Europe. Le diabète de type 1, ou diabète insulino-dépendant, est une maladie chronique qui nécessite un accompagnement personnalisé dans la durée pour permettre au patient de vivre le mieux possible avec sa maladie. Leader de la Santé à Domicile en Europe, Air Liquide vise à accroître l'autonomie des patients et leur qualité de vie, à améliorer leur adhérence aux traitements et à prévenir les risques de complications ou de réhospitalisation.