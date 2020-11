Air Liquide poursuit sa transformation digitale

(Boursier.com) — Air Liquide déploie au niveau mondial son programme de digitalisation de la chaîne d'approvisionnement des gaz liquides, IBO (Integrated Bulk Operations). Le digital et son corollaire, la collecte massive de données depuis le site de production jusqu'au site du client, permettent l'amélioration de la performance opérationnelle et notamment une réduction de l'empreinte carbone, en ligne avec les objectifs climat du groupe. A travers le déploiement d'IBO dans sa branche d'activité Industriel Marchand, Air Liquide accélère encore sa transformation digitale au service d'une meilleure expérience client.

La livraison de gaz sous forme liquide par camions est au coeur du modèle intégré d'Air Liquide. Le programme IBO (Integrated Bulk Operations) a été créé en 2017 avec pour objectif d'optimiser la chaîne d'approvisionnement des gaz liquides de bout en bout. Cinq projets pilotes clés ont été lancés dans plusieurs pays : Canada, Etats-Unis, France, Allemagne et Chine. Les équipes Air Liquide en R&D, digital et IT ont travaillé ensemble pour développer et industrialiser des solutions digitales sur mesure.

La connexion numérique des actifs de la chaîne logistique, allant des sites de production jusqu'aux réservoirs situés sur les sites des clients en passant par les camions, permet de collecter des données et de les analyser pour améliorer l'expérience client, la performance opérationnelle et l'empreinte carbone. Quatre éléments sont à la base de cette démarche, l'analyse prédictive de la demande du client sur la base de ses schémas de consommation et de ses stocks, l'optimisation de l'approvisionnement en gaz en fonction des coûts de production et de l'implantation géographique des sites, l'optimisation des tournées des camions pour minimiser les coûts de transport et l'empreinte carbone, et l'information en temps réel du client sur ses livraisons.

L'activité gaz liquides d'Air Liquide génère 27% du chiffre d'affaires de l'Industriel Marchand. A partir des unités de production du groupe, elle fournit par exemple les marchés de l'Agroalimentaire, de l'Électronique, du Verre et des Métaux. Elle approvisionne également les sites internes de conditionnement du groupe qui fournissent ensuite leurs clients en gaz en bouteilles.