Air Liquide : plébiscité pour développer 6 pôles hydrogène régionaux aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Air Liquide est partenaire d'un nombre record de 6 sur 7 des pôles hydrogène régionaux (Clean Hydrogen Hubs) que le gouvernement des Etats-Unis a annoncé soutenir pour accélérer le développement de l'hydrogène bas carbone dans le pays.

"Cette distinction constitue une reconnaissance de l'engagement d'Air Liquide en faveur du développement de l'hydrogène", estime le groupe français.

La participation d'Air Liquide à ces pôles régionaux soutient son ambition de créer un réseau hydrogène fiable d'échelle industrielle.

Air Liquide apportera son expertise dans la production, la liquéfaction, la distribution, le stockage et les technologies d'utilisation de cette molécule pour répondre aux besoins spécifiques de chaque région.

En tant que "sponsor industriel principal" du HyVelocity Hub (US Gulf Coast), avec un projet, Air Liquide travaillera en collaboration avec ses partenaires pour optimiser les actifs énergétiques existants de la côte américaine du Golfe du Mexique et développer des projets hydrogène qui bénéficieront au Texas, à la Louisiane et aux régions environnantes.

En sa qualité de partenaire avec des projets au sein des pôles PNWH2 Hub (Pacifique Nord-Ouest), ARCH2 Hub (Appalaches) et MACHH2 Hub (Midwest), Air Liquide s'est engagé à faire progresser la transition énergétique et à établir les infrastructures de transport nécessaires pour favoriser l'accès à l'hydrogène dans la région. Par ailleurs, Air Liquide est également partenaire du réseau ARCHES (Alliance for Renewable Clean Hydrogen Energy Systems in California) et partenaire du pôle MACH2 (Mid-Atlantic Clean Hydrogen Hub).

Les pôles sélectionnés pour l'attribution d'un financement par le département de l'Energie (DOE), pour un total de 7 milliards de dollars américains ont pour ambition la mise en place d'un réseau national d'hydrogène pour accélérer son utilisation dans la transition énergétique aux Etats-Unis.