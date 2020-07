Air Liquide participe à une nouvelle initiative pour développer des camions à hydrogène

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Le groupe Air Liquide et le port de Rotterdam ont annoncé le lancement d'une nouvelle initiative conjointe ayant pour objectif de permettre à 1.000 camions hydrogène zéro émission de relier les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest d'ici 2025.

Plusieurs partenaires représentant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis des constructeurs de camions tels que VDL Groep et Iveco/Nikola jusqu à des sociétés de transport comme Vos Logistics, Jongeneel Transport et HN Post, ainsi que des fournisseurs majeurs de piles à combustible ont déjà accepté de s'y joindre. Il s'agit de l'un des plus grands projets européens de développement de camions à hydrogène et d'infrastructures connexes.

Le déploiement des infrastructures qui permettront la circulation entre les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest de ces 1.000 camions hydrogène, dont 500 devraient être basés dans la zone du port de Rotterdam, devrait nécessiter le développement et le déploiement de 25 stations à hydrogène de grande capacité.

Ce projet vise également la mise en place de capacités d'électrolyse nécessaires pour produire de l'hydrogène bas carbone. Les entreprises représentées au sein de cette initiative réaliseront conjointement l'étude de faisabilité de l'ensemble de cette chaîne de valeur.