Air Liquide : partenariat dans la mobilité hydrogène au Japon

Air Liquide : partenariat dans la mobilité hydrogène au Japon









Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide Japan et Itochu ont signé un protocole d'accord pour développer ensemble les marchés de la mobilité hydrogène au Japon. Air Liquide Japan et Itochu se concentreront d'abord sur le développement d'infrastructures de distribution de l'hydrogène au Japon, aussi bien pour les véhicules de particuliers que pour les nouvelles flottes de véhicules commerciaux. L'objectif est de renforcer ces infrastructures et de développer une offre compétitive d'hydrogène pour les particuliers et entreprises, en collaboration avec les autorités publiques, afin de permettre une montée en puissance de la mobilité hydrogène au Japon. Les deux entreprises étudieront plus généralement les opportunités de déploiement à plus grande échelle de la chaîne logistique de l'hydrogène en soutien de la feuille de route du gouvernement japonais pour l'hydrogène.

Cette collaboration s'appuiera sur l'expertise et les technologies d'Air Liquide sur l'ensemble de la chaîne de l'hydrogène, ainsi que sur la présence étendue d'Itochu sur de nombreux secteurs de l'énergie, de la distribution de carburant aux sites de production d'énergie renouvelable. Cette collaboration fait suite à la récente annonce par le gouvernement japonais du 'Green Society Plan', qui doit permettre au Japon d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et dans lequel l'hydrogène est appelé à jouer un rôle clef. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement japonais bannira les véhicules fonctionnant entièrement aux combustibles fossiles après 2035, pour inciter le secteur du transport à se tourner vers les véhicules à batteries électriques et à pile à combustible.