Air Liquide : objectifs confirmés

(Boursier.com) — Air Liquide publie sur le premier semestre un résultat net part du groupe de 1,31 milliard d'euros, en hausse de 5,3% en données publiées. Le résultat opérationnel courant a grimpé sur un an de 17,4% en données publiées et de 9,2% à périmètre, taux de change et prix de l'énergie constants, à 2,29 milliards d'euros au premier semestre. La marge opérationnelle du groupe s'est établie à 16,1%, en repli de 190 points de base mais en hausse de 50 points de base hors énergie.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide est ressorti à 14,21 milliards d'euros au premier semestre, en progression de 31% en données publiées et de 7,7% en données comparables par rapport à la même période de 2021.

Selon le consensus de place, les analystes s'attendaient à un résultat net de 1,45 milliard d'euros, à un résultat opérationnel courant de 2,28 milliard d'euros au premier semestre et à un chiffre d'affaires de 14,15 milliards d'euros.

Le groupe confirme ses perspectives pour 2022.