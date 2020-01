Air Liquide : noté 'A' par le CDP

Crédit photo © Air liquide

(Boursier.com) — Air Liquide vient de rejoindre la "Liste A" du CDP (anciennement "Carbon Disclosure Project"), une organisation à but non lucratif qui évalue les entreprises sur leurs actions en faveur du climat. Cette année, Air Liquide se voit décerner un "A", qui correspond à la plus haute note délivrée par le CDP.

Ce classement distingue le Groupe comme l'une des entreprises les plus engagées en matière de lutte contre le changement climatique. En novembre 2018, le Groupe a annoncé les Objectifs climat les plus ambitieux de son secteur. Air Liquide s'est ainsi engagé à réduire de 30% son intensité carbone d'ici 2025. Son approche globale intègre une action sur ses propres actifs, auprès de ses clients et pour le développement des écosystèmes bas-carbone.

A travers cette distinction, le CDP reconnaît une stratégie initiée de longue date au service d'une croissance durable. Le développement de l'entreprise dans l'hydrogène énergie ou dans le biométhane en sont des illustrations, tout comme les nombreux projets innovants auxquels le Groupe participe aux côtés de ses clients de la métallurgie ou de la pétrochimie.

En effet, chaque année, le groupe consacre environ 100 millions d'euros de dépenses d'innovation pour réduire son empreinte carbone ou celle de ses clients. Près de 40% des décisions d'investissements du groupe répondent à des enjeux environnementaux et climatiques. Les nombreuses actions du groupe en faveur du développement durable sont régulièrement reconnues par les différentes agences de notation extra-financière (MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, Ecovadis...). Le groupe fait ainsi partie des indices RSE de référence (Euronext VigeoEiris, FTSE4Good...).