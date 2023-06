Air Liquide : négociations avec Safran Aerosystems en vue de la cession de ses activités technologiques aéronautiques oxygène et azote

(Boursier.com) — Air Liquide est entré en négociations exclusives avec Safran Aerosystems, en vue de la cession de ses activités technologiques aéronautiques oxygène et azote, hors activités cryogéniques liées à la marine. Les activités technologiques aéronautiques oxygène et azote d'Air Liquide se sont développées à partir de 1983 sur le site du Campus Technologies Grenoble pour servir le marché aéronautique dans le domaine des gaz embarqués et équipements associés à bord des aéronefs. Aujourd'hui, ces activités représentent 218 collaborateurs localisés sur le site du Campus Technologies Grenoble en France, et concernent plus particulièrement ses équipements respiratoires portables oxygène, ses solutions de concentration, de stockage et de distribution d'oxygène et d'azote embarquées, ainsi que celles concernant le support au sol, et l'activité optronique.

Air Liquide continuera par ailleurs d'opérer l'ensemble de ses autres activités advanced Technologies sur son Campus Technologies Grenoble, et gardera la possibilité de fournir, pour les besoins de l'activité aéronautique, des technologies dans le domaine de la cryogénie hydrogène.

La décision reflète la stratégie d'Air Liquide de revue régulière de son portefeuille d'activités afin de se concentrer sur les activités ou territoires clefs et ainsi maximiser ses performances. L'opération, qui devrait être finalisée au début de l'année 2024, est soumise à l'accord final et définitif entre les parties, et réalisée dans le cadre d'une procédure de consultation et de dialogue avec les instances représentatives du personnel.