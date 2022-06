Air Liquide muscle son approvisionnement en électricité renouvelable

(Boursier.com) — Air Liquide a signé avec Vattenfall aux Pays-Bas son plus grand contrat d'achat d'énergie renouvelable à long terme dans le monde à ce jour, pour une capacité éolienne offshore en cours de construction d'environ 115 MW. S'ajoutant à un précédent contrat d'approvisionnement avec Vattenfall, annoncé en mars 2021, ce nouveau PPA renforce le partenariat entre les deux groupes. Il permet également à Air Liquide de réaffirmer son engagement au service de la décarbonation de l'industrie en Europe tout en réduisant son empreinte carbone, en ligne avec ses objectifs. La durée de ce contrat est de 15 ans et son démarrage est prévu en 2025. L'énergie renouvelable fournie par Vattenfall, un des leaders européens dans la production et distribution d'électricité en Europe, sera générée par le parc éolien offshore Hollandse Kust Zuid (HKZ). Ce parc éolien offshore de dimension mondiale est actuellement en cours de construction, sans recours à des subventions, au large des côtes néerlandaises.

Avec cet accord, Air Liquide pourra alimenter en énergie renouvelable ses actifs actuels de production de gaz industriels et médicaux aux Pays-Bas et plus généralement au Benelux. Cette électricité renouvelable pourra également alimenter des projets de décarbonation à grande échelle dans la région et d'accompagner l'accélération de la croissance de la demande en gaz bas carbone de ses clients. Cet accord permettra à Air Liquide de couvrir plus de 30% de la consommation actuelle d'électricité du groupe au Benelux. Sur sa durée, ce contrat permettra d'éviter l'émission de jusqu'à 3,5 millions de tonnes de CO2, ce qui est comparable aux émissions de plus de 150 000 foyers néerlandais. Air Liquide renforcera ainsi son offre de solutions bas carbone à des prix compétitifs et offrira à ses clients la possibilité d'augmenter la part de renouvelable dans leurs produits finaux.