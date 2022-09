Air Liquide : Moody's relève sa notation

(Boursier.com) — Moody 's Investors a rehaussé les notes émetteur long terme et senior non garantie d'Air Liquide de 'A3' à 'A2'. La note émetteur court terme a de son côté été relevée de 'P-2' à 'P-1'. La perspective repasse ainsi de 'positive' à 'stable'. L'amélioration de la notation d'Air Liquide reflète les attentes de Moody's selon lesquelles la société continuera d'améliorer ses ratios de crédit à un niveau correspondant à une notation A2 et à maintenir ces mesures dans différents scénarios économiques. La note A2 intègre également la stabilité et la résilience des résultats et de la génération de cash-flow d'Air Liquide, ainsi que la poursuite de la politique financière équilibrée de l'entreprise.