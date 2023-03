Air Liquide modernise deux unités de production d'oxygène à Tianjin

(Boursier.com) — Air Liquide indique son intention d'investir environ 60 millions d'euros pour moderniser deux unités de séparation des gaz de l'air (ASU) que le groupe opère dans le bassin industriel de Tianjin en Chine. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du renouvellement d'un contrat de fourniture de gaz industriels à long terme avec Tianjin Bohua Yongli Chemical Industry Co., Ltd (YLC), filiale du groupe Bohua. Dans le cadre de ce plan de modernisation, Air Liquide va adapter ces ASUs afin qu'elles puissent fonctionner à l'énergie électrique en remplacement de la vapeur, ce qui permettra de réduire de manière significative les émissions de CO2 liées à la production d'oxygène et d'autres gaz. Par ailleurs, le groupe a signé un protocole d'accord tripartite avec YLC et la zone industrielle de Tianjin Binhai, en vue d'explorer notamment la mise en oeuvre de solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone.

Le fait de remplacer l'alimentation actuelle des ASU en vapeur par de l'électricité permettra d'éviter l'émission de 370.000 tonnes de CO2 par an, ce qui est comparable aux émissions liées à la consommation d'électricité de plus d'un million de foyers chinois. Les deux unités de séparation des gaz de l'air électrifiées produiront de l'oxygène et d'autres gaz de l'air pour alimenter YLC ainsi que d'autres clients industriels dans le bassin de Tianjin. Elles auront une capacité totale de production d'oxygène d'environ 4.000 tonnes par jour. Prévues pour être opérationnelles mi-2024, les deux ASU seront modernisées par Air Liquide Engineering & Construction, sans interruption de l'approvisionnement de YLC et d'autres clients locaux.

Le projet inclut aussi la possibilité d'approvisionner les unités en énergie à faible teneur en carbone par le biais de contrats de long-terme actuellement en cours de discussion. Cela permettrait de réduire encore davantage les émissions à l'avenir.

Le contrat renforce la contribution d'Air Liquide, depuis plus de 20 ans, dans le développement du bassin de Tianjin. Ce dernier accueille de nombreuses grandes entreprises internationales et locales dans le secteur de la chimie. Air Liquide possède et opère au total quatre sites de production. Le groupe détient et exploite également un réseau de canalisations important qui relie trois parcs industriels dans la région afin de fournir des gaz industriels aux clients de la Grande Industrie, de l'Industriel Marchand et de la Santé.