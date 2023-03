Air Liquide met en place une solution permettant de réduire les émissions de CO2 de Verallia à Pescia, en Italie

(Boursier.com) — Air Liquide va déployer chez Verallia une solution sur mesure permettant de réduire les émissions de CO2 et la consommation d'énergie.

Le Groupe mobilise ses capacités d'innovation et son savoir-faire pour accompagner la conversion de l'usine de Verallia à Pescia, en Italie. Celle-ci passera d'une combustion traditionnelle vers une oxycombustion optimisée à l'occasion de la construction d'un nouveau four sur le site.

La solution apportée par Air Liquide combine fourniture d'oxygène et réutilisation de la chaleur issue du procédé de production du verre. Dans le cadre d'un contrat de long terme, le Groupe va construire et exploiter pour Verallia une unité de nouvelle génération de production d'oxygène sur site à Pescia, en Italie. L'oxygène produit par cette unité remplacera l'air habituellement injecté dans le four, ce qui permettra de fondre le verre par oxycombustion et d'améliorer l'efficience du procédé. Air Liquide va en outre fournir sa technologie propriétaire HeatOxTM de récupération de la chaleur émise par le four verrier pour réduire la consommation d'énergie liée à la production de verre.

La solution globale fournie par Air Liquide contribuera à la réduction de 18% des émissions de CO2 (scope 1 et 2) visée par Verallia pour son four verrier à Pescia.

Par ailleurs, l'unité de nouvelle génération de production d'oxygène sur site qui sera construite et exploitée par Air Liquide sera dotée d'un procédé cryogénique unique au monde et sera 10 % plus économe en énergie que la génération précédente. Produire de l'oxygène sur site permet également d'éviter son transport sous forme liquide par camions.