Air Liquide : les opportunités d'investissement continuent d'augmenter

(Boursier.com) — Air Liquide reste proche des 160 euros ce lundi, alors que Jefferies a revalorisé le dossier de 130 à 140 euros avec un avis à 'sous-performer'. En ligne avec les priorités de son plan stratégique ADVANCE, Air Liquide poursuit l'amélioration continue de sa performance opérationnelle. Le groupe a généré des efficacités significatives de 91 millions d'euros au T1, en hausse de +18,1% par rapport au premier trimestre 2022, malgré un contexte inflationniste défavorable aux économies sur les achats, et poursuivi une gestion dynamique de son portefeuille d'activités. Sa capacité à créer de la valeur lui permet d'ajuster ses prix en Industriel Marchand (+13%) tout en préservant ses volumes de ventes. La capacité d'autofinancement est en progression de +14,3% au premier trimestre.

Les décisions d'investissement s'élèvent à près de 800 millions d'euros. Les opportunités d'investissement à 12 mois continuent d'augmenter à 3,4 milliards d'euros. Plus de 40% de ces opportunités sont en lien avec la transition énergétique, avec notamment des projets de décarbonation aux États-Unis.

En 2023, le groupe poursuivra le déploiement de son plan stratégique ADVANCE. Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant... Parmi les autres avis de brokers, Barclays avait revalorisé le titre de 173 à 189 euros ('surpondérer') et Berenberg a porté son objectif à 165 euros ('conserver'). Auparavant, JP Morgan avait relevé le curseur à 162 euros ('neutre') et Bernstein avait ajusté le sien de 175 à 187 euros ('surperformer').