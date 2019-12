Air Liquide : les coûts financiers vont dépendre des objectifs RSE

(Boursier.com) — Air Liquide a conclu aujourd'hui un avenant à sa ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d'euros prévoyant désormais un mécanisme de corrélation entre ses coûts financiers et trois de ses objectifs RSE dans le domaine de l'intensité carbone, de la diversité homme-femme, et de la sécurité. Air Liquide témoigne par cette initiative de sa volonté de combiner "performance et responsabilité".