Air Liquide : Le résultat net part du groupe a atteint 3,07 MdsE en 2023, en forte croissance publiée de +11,6%

(Boursier.com) — Air Liquide publie un chiffre d'affaires 2023 légèrement supérieur aux attentes des analystes, à hauteur de 27,608 MdsE, en croissance de 3,7% par rapport à l'année 2022. Les ventes publiées du groupe sont en revanche en baisse de 7,8%, impactées par des effets d'énergie (-7,6%) et de change (-4,2%) défavorables, l'effet de périmètre significatif étant légèrement positif à +0,3%.

Les analystes attendaient un chiffre d'affaires annuel de 27,550 Milliards d'euros, selon un consensus de place.

Le chiffre d'affaires Gaz & Services atteint 26.360 Millions d'euros en 2023, en hausse comparable de +4,2%. Les ventes publiées de l'activité Gaz & Services sont en baisse de 7,7%, pénalisées par des effets négatifs d'énergie (-8%) et de change (-4%) alors que l'effet de périmètre significatif est légèrement positif à +0,3%.

Les deux moteurs de la croissance de l'année 2023 ont été l'activité Industriel Marchand, avec des ventes en progression de +8,5% qui bénéficient d'un effet prix qui reste élevé (+8,4%) et de volumes résilients, et l'activité Santé (+8,4%), soutenue par le développement dynamique de la Santé à domicile et par la hausse des prix des gaz médicaux dans un environnement inflationniste.

Le chiffre d'affaires de la Grande Industrie est en retrait de 1,8% sur l'année, la demande s'étant stabilisée à un niveau relativement faible. Les ventes de l'Électronique progressent de +2,4% en 2023 après une croissance de +16% en 2022, la forte baisse de la demande des fabricants de mémoires ayant impacté les ventes à partir du 2ème trimestre.

Air Liquide a déclaré avoir presque atteint son objectif d'augmentation de marge opérationnelle, à +160 points de base, prévu pour 2025, et indique doubler son ambition initiale.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe atteint ainsi 5.068 Millions d'euros en 2023, en hausse publiée de 4,2%. À données comparables, il progresse de +11,4%, ce qui est nettement supérieur à la croissance comparable des ventes de +3,7%, soulignant un fort effet de levier. Cette performance illustre l'avancée du plan d'actions déployé autour de 3 leviers : les efficacités, la gestion des prix notamment en Industriel Marchand et la gestion dynamique du portefeuille d'actifs. Ainsi les efficacités s'élèvent à 466 millions d'euros en 2023, en forte progression de 23,2% par rapport à 2022 et significativement au-dessus de l'objectif annuel de 400 Millions d'euros.

Hors effet énergie, la marge opérationnelle est en amélioration très significative de +80 points de base. Ainsi, la somme des améliorations de la marge opérationnelle hors effet énergie en 2022 et 2023 atteint +150 points de base et se compare aux +160 points de base attendus sur la période de 4 ans du plan ADVANCE. Par conséquent, l'ambition d'amélioration de la marge hors effet énergie du plan stratégique ADVANCE est relevée à +320 points de base sur 4 ans, ce qui traduit une accélération. Cela correspond à deux fois l'amélioration prévue initialement. Ainsi, +170 points de base d'amélioration sont attendus pour les 2 années restantes du plan ADVANCE.

Le résultat net part du groupe atteint 3.078 Millions d'euros en 2023, en forte croissance publiée de +11,6% et en hausse de +21% hors change. Il dépasse ainsi pour la première fois les 3 milliards d'euros. Le résultat net récurrent (part du Groupe) s'établit à 3.320 Millions d'euros, en hausse de +5% et de +13,3% hors effet de change. Le bénéfice net par action s'établit à 5,90 euros, en croissance publiée de +11,7% par rapport à 2022, en ligne avec la progression du résultat net (part du Groupe).

Le flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles, après variation du besoin en fonds de roulement, atteint 6.263 Millions d'euros, soit une forte progression de +7,8% par rapport à 2022 et de +12,8% hors effet de change.

La dette nette au 31 décembre 2023 s'élève à 9.221 Millions d'euros, en baisse de 1.040 Millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022. En effet, la capacité d'autofinancement générée par les opérations permet de réduire la dette nette après le paiement de plus de 3,4 Milliards d'euros d'investissements industriels bruts et 1,6 Milliard d'euros de dividendes.

Le retour sur capitaux employés après impôts (ROCE) est de 9,8% en 2023. Le ROCE récurrent s'établit à 10,6%, en amélioration par rapport à 10,3% en 2022 et en ligne avec l'objectif de ROCE à deux chiffres du plan stratégique Advance.

Les décisions d'investissement industriel et financier atteignent un niveau élevé de 4,3 Milliards d'euros en 2023, en forte hausse par rapport à 4 Milliards d'euros en 2022. Le montant des investissements en cours d'exécution ("investment backlog") s'établit à un niveau record de 4,4 milliards d'euros fin 2023, en forte augmentation par rapport à 3,5 milliards d'euros fin 2022.

Dividende de 3,20 euros

Lors de l'Assemblée Générale du 30 avril 2024, le versement d'un dividende de 3,20 euros par action sera proposé aux actionnaires au titre de l'exercice 2023, représentant une croissance de +8,5% par rapport à l'année précédente. Le dividende sera détaché le 20 mai 2024 et mis en paiement le 22 mai 2024. De plus, une attribution d'actions gratuites à raison d'une action gratuite pour 10 actions détenues, ainsi que l'application d'une prime de fidélité, sont prévues pour juin 2024.

Pour 2024, le groupe se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant...

Commentant l'activité de l'année 2023, François Jackow, Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré : "Air Liquide a réalisé en 2023 une performance solide, qui met en valeur la résilience et la qualité de notre modèle économique ainsi que la mobilisation et l'agilité de nos équipes dans un environnement macroéconomique et géopolitique complexe et changeant. La performance du Groupe est caractérisée par une hausse de ses ventes à données comparables, une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle hors effet énergie et une dynamique d'investissement qui s'accélère, notamment dans les projets de décarbonation.

En particulier, je suis fier de souligner que nous avons, en deux ans, pratiquement atteint l'ambition d'augmentation de la marge que nous nous étions fixée à l'horizon 2025 dans le cadre de notre plan stratégique ADVANCE. En conséquence, nous annonçons aujourd'hui doubler notre ambition initiale.

Nous confirmons par ailleurs les autres objectifs financiers d'ADVANCE de croissance des ventes à données comparables et de retour sur capitaux employés, ainsi que notre ambition en matière de décisions d'investissement. De même, sur le plan extra-financier, nos nombreuses initiatives en matière de décarbonation nous confortent dans notre objectif de combiner croissance de notre activité et baisse de nos émissions de CO2 en valeur absolue à partir de 2025.

Le chiffre d'affaires atteint 27,61 milliards d'euros, en hausse de +3,7% à données comparables en 2023. En données publiées, il ressort à -7,8%, en raison de la baisse des prix de l'énergie - dont les variations sont contractuellement répercutées aux clients de la Grande Industrie - mais également d'effets de change négatifs. L'activité Gaz & Services, qui représente 95% du chiffre d'affaires du Groupe, est en hausse comparable de +4,2%. Au sein de cette activité, toutes les géographies progressent, en particulier les Amériques et l'Europe, portées notamment par l'Industriel Marchand et la Santé.

En ligne avec son plan ADVANCE, Air Liquide poursuit l'amélioration continue de sa performance opérationnelle. Le Groupe a généré des efficacités record de 466 millions d'euros, en croissance de +23% malgré un contexte inflationniste défavorable aux économies sur les achats, et poursuivi une gestion dynamique de son portefeuille d'activités. Sa capacité à offrir à ses clients des offres à valeur ajoutée lui permet d'ajuster ses prix en Industriel Marchand. En conséquence, la marge opérationnelle augmente à nouveau, de +80 points de base hors effet énergie en 2023, et donc de +150 points de base sur 2022-2023. Ayant ainsi pratiquement atteint notre ambition de marge à mi-parcours d'ADVANCE qui était de +160 points de base, nous visons désormais une hausse de +320 points de base, soit le double de notre ambition initiale, sur la durée du plan.

Le résultat net part du Groupe ressort à 3,08 milliards d'euros, en croissance publiée de +11,6%. Le résultat net récurrent est en hausse de +13,3% hors effets de change. Le cash flow a progressé de +12,8% hors effets de change. Le bilan est solide avec un ratio dette nette sur capitaux propres de 36,8%. A 10,6% fin décembre, le ROCE récurrent se maintient nettement au-dessus de 10%, en ligne avec les objectifs d'ADVANCE, et cela malgré la hausse de nos investissements. Traduisant notre confiance dans l'avenir, le dividende qui sera soumis au vote des actionnaires en avril prochain s'élève à 3,20 euros par action, soit une augmentation de +8,5%. Par ailleurs, une attribution d'actions gratuites est prévue en juin 2024, à raison d'une action pour 10 actions détenues.

La dynamique d'investissement du Groupe s'accélère, soutenue notamment par nos projets dans la transition énergétique et l'électronique. Le portefeuille de projets en cours d'exécution est historiquement élevé à 4,4 milliards d'euros. Les décisions d'investissement ont atteint un niveau record de 4,3 milliards d'euros en 2023.

En 2024, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant."