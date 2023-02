Air Liquide : le dividende sera payé le 17 mai

(Boursier.com) — Air Liquide fait savoir que son Assemblée générale mixte se tiendra le mercredi 3 mai, à 15h, sur première convocation, au Palais des Congrès de Paris.

L'avis de réunion publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolution proposés par le Conseil d'Administration qui seront soumis au vote des actionnaires et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des droits des actionnaires.

L'Assemblée Générale sera l'occasion de présenter la stratégie du Groupe et ses perspectives de développement et de participer à la vie de la société. Les actionnaires sont donc invités à s'exprimer en assistant à l'Assemblée Générale, en se faisant représenter par procuration, ou en votant par correspondance ou par Internet. Air Liquide considère la participation de chaque actionnaire comme essentielle.

L'avis de convocation sera publié au BALO le 20 mars 2023.

Lors de cette Assemblée générale -qui sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe, en français avec traduction simultanée en anglais- Air Liquide proposera à ses actionnaires la distribution d'un dividende de 2,95 euros par action. Il est en croissance de 12,2%. Le coupon sera détaché le 15 mai, et le dividende mis en paiement le 17 mai.

En vue de ce rendez-vous actionnarial, Air Liquide rappelle la répartition de son actionnariat, au 31 décembre 2022 :

- 35% du capital est détenu par les Actionnaires individuels

- 51% du capital est détenu par les investisseurs institutionnels étrangers

- 14% du capital est détenu par les investisseurs institutionnels français.