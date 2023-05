Air Liquide : le dividende sera détaché le 15 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires d'Air Liquide, présidée par Benoît Potier (Président du Conseil d'Administration), en présence de François Jackow (Directeur Général), des membres du Conseil d'Administration, et de Jérôme Pelletan (Directeur Financier) a réuni 2.692 personnes, ce mercredi 3 mai, au Palais des Congrès de Paris. Les actionnaires, qui représentaient 58,27% des droits de vote, soit 81.563 actionnaires présents ou représentés, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées.

Benoît Potier, Président du Conseil d'Administration, a ouvert, aux côtés des Administrateurs, l'Assemblée Générale d'Air Liquide, qui portait cette année sur le thème "Inventer l'avenir aujourd'hui". Présentant la performance du Groupe, Jérôme Pelletan, Directeur Financier, a souligné l'accélération de sa croissance et de l'engagement ESG et plus globalement la qualité des résultats financiers mais également extra financiers. Benoît Potier a ensuite présenté le cadre stratégique dans lequel le Groupe a évolué l'année dernière en revenant sur le contexte mondial et ses implications pour le Groupe. François Jackow, Directeur Général, a poursuivi en détaillant la stratégie, les avancées environnementales et sociétales ainsi que les perspectives 2023 d'Air Liquide. Benoît Potier a présenté les éléments liés à la Gouvernance, notamment la nouvelle composition proposée du Conseil d'Administration et des Comités, ainsi que les travaux réalisés en 2022. Xavier Huillard, Administrateur Référent, est revenu en sa qualité de Président du Comité des rémunérations sur les rémunérations des mandataires sociaux. Les Commissaires aux comptes ont poursuivi avec un résumé de leurs rapports.

Après échanges avec les actionnaires, les 23 résolutions ont été votées.

Dividende

Le dividende a été approuvé. Il sera de 2,95 euros par action et de 3,24 euros pour les actions bénéficiant de la prime de fidélité. Il sera détaché le 15 mai et mis en paiement le 17 mai.

Au Conseil d'administration

L'Assemblée Générale a nommé, pour une durée de 4 ans, Catherine Guillouard et Christina Law ainsi qu'Alexis Perakis-Valat et Michael H. Thaman en qualité d'Administrateurs. Les mandats de Siân Herbert-Jones et Geneviève Berger ayant pris fin à l'issue de l'Assemblée, le Conseil leur a renouvelé ses "chaleureux remerciements". Par ailleurs, l'Assemblée générale a ratifié la cooptation par le Conseil d'Administration du 15 février 2023 de Monica de Virgiliis, en remplacement d'Anette Bronder, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale 2024. L'ensemble des nouveaux membres ont rejoint le Conseil en qualité d'Administrateurs indépendants.

Le Conseil d'Administration est ainsi composé de 14 membres : 12 membres nommés par l'Assemblée Générale, très majoritairement indépendants (soit 83 % d'Administrateurs indépendants) dont 5 femmes (soit 42 %) et 5 membres de nationalité étrangère, et 2 Administrateurs représentant les salariés. La composition du Conseil offre une diversité de profils, d'expériences, de compétences, de nationalités et de cultures, adaptée aux enjeux du Groupe. Elle reflète la politique de diversité mise en oeuvre par le Conseil d'Administration.

En outre, l'Assemblée Générale a exprimé un vote favorable sur les éléments de rémunération 2022 de :

- Benoît Potier, en sa qualité de Président-Directeur Général pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022,

- François Jackow, en sa qualité de Directeur Général pour la période du 1er juin au 31 décembre 2022,

- Benoît Potier, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration pour la période du 1er juin au 31 décembre 2022,

Elle a également approuvé les informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux pour 2022.

L'Assemblée Générale a également statué favorablement sur la politique de rémunération des mandataires sociaux applicable : à François Jackow, en qualité de Directeur Général ; à Benoît Potier, en qualité de Président du Conseil d'Administration ; et aux Administrateurs non exécutifs.

Enfin, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d'Administration réuni ce 3 mai a arrêté la composition des Comités comme suit :

- Comité d'audit et des comptes : Catherine Guillouard (Présidente), Aiman Ezzat, Bertrand Dumazy,

- Comité des nominations et de la gouvernance : Xavier Huillard (Président), Annette Winkler, Bertrand Dumazy,

- Comité des rémunérations : Xavier Huillard (Président), Kim Ann Mink, Fatima Tighlaline (Administrateur représentant les salariés),

- Comité environnement et société : Annette Winkler (Présidente), Philippe Dubrulle (Administrateur représentant les salariés), Monica de Virgiliis.

La retransmission intégrale de l'Assemblée Générale est disponible sur le site internet d'Air Liquide.