Air Liquide : le Comité Exécutif évolue

Air Liquide : le Comité Exécutif évolue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air Liquide fait évoluer son Comité Exécutif, en phase avec son modèle associant performance financière et performance extra financière. Centrée sur le client et axée sur la croissance, la stratégie du groupe vise à délivrer dans la durée, une performance financière régulière, intégrant une forte dimension environnementale et sociétale. Dans ce cadre, Air Liquide présentera le 23 mars ses ambitions en matière de Développement Durable qu'il s'agisse de transition climatique et énergétique - notamment via l'accélération du développement de l'hydrogène - mais également d'engagement sociétal et de principes de gouvernance.

Pour tenir compte du départ en retraite de Guy Salzgeber, Directeur Général Adjoint, au terme de 38 ans de carrière, Benoît Potier, PDG du groupe, fait évoluer la composition et les responsabilités au sein du Comité Exécutif. Jérôme Pelletan succède à Fabienne Lecorvaisier, à compter du 1er juin 2021, et rejoint le Comité Exécutif comme Directeur Financier du Groupe. Après un début de carrière à l'extérieur, Jérôme Pelletan a rejoint Air Liquide en 2006 pour y mener une carrière très internationale. Après un premier poste à Paris, il est nommé en 2008 Directeur Financier à Taïwan puis pour la région Amérique du Sud en 2012. En 2014, il est nommé Directeur financier de la zone Amériques. De nationalité française, Jérôme Pelletan est diplômé en commerce et management (ESCEM).

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint, qui conserve la responsabilité du Secrétariat général, prend à compter du 1er juillet 2021 la responsabilité du Développement Durable, des Affaires Publiques et Internationales ainsi que des Programmes Sociétaux.

François Jackow, Directeur Général Adjoint, supervise à compter du 1er juillet 2021 et en sus de ses responsabilités actuelles, les fonctions Innovation et Technologies. A ce titre, Emilie Mouren-Renouard, Directeur, en charge de l'Innovation, des Technologies et Marchés Globaux ainsi que du Numérique lui rapportera.

Matthieu Giard, Directeur, assure depuis le 1er janvier 2021 la coordination et la supervision des activités Hydrogène qui bénéficieront d'une organisation et de moyens renforcés. Il conserve en outre la responsabilité de la Branche d'Activité Mondiale Industriel Marchand, de la Fonction Achats et des programmes d'Efficacité.

La composition et les responsabilités du reste du Comité Exécutif ne sont pas modifiées.